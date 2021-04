500 milioni di utenti di Linkedin compromessi : scopri se anche il tuo account è stato compromesso (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo Facebook anche Linkedin è stato coinvolto in un enorme data breach. Per sapere se il tuo account è stato compromesso su Linkedin basta andare su questo sito https://cybernews.com/ ed inserire la propria email di Linkedin. Se dopo aver premuto CHECK NOW vi appare questo testo qui sotto occorre correre ai ripari e cambiare subito la vostra password di Linkedin ed attivare l’autenticazione a due fattori. Ovviamente se avevate già l’autenticazione a due fattori non correte alcun rischio poichè l’accesso è protetto dal doppio controllo, ma sempre meglio cambiare lo stesso la password in particolare se siete tra le persone poco attente che utilizzate la stessa password per più account, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo Facebookcoinvolto in un enorme data breach. Per sapere se il tuosubasta andare su questo sito https://cybernews.com/ ed inserire la propria email di. Se dopo aver premuto CHECK NOW vi appare questo testo qui sotto occorre correre ai ripari e cambiare subito la vostra password died attivare l’acazione a due fattori. Ovviamente se avevate già l’acazione a due fattori non correte alcun rischio poichè l’accesso è protetto dal doppio controllo, ma sempre meglio cambiare lo stesso la password in particolare se siete tra le persone poco attente che utilizzate la stessa password per più, ...

