Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 11 | 30

(Di sabato 10 aprile 2021)10 APRILEORE 11:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLATRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA E SOSTIUTITA DA BUS NELLA TRATTA PIRAMDE/OSTIENSE – STAZIONE TRASTEVERE A CAUSA DI LAVORI IN VIA DI PORTA PORTESE CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE E INIZIATO IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLACHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. INFATTI FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; DEVIATE LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. ...