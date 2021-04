Vaccini, entro due settimane chiusa campagna 70 - 79 anni in Lombardia (Di sabato 10 aprile 2021) La Lombardia conta di chiudere entro fine aprile la campagna di vaccinazione anti - Covid per la fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Lo ha spiegato la vicepresidente della Regione, Letizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) Laconta di chiuderefine aprile ladi vaccinazione anti - Covid per la fascia di età compresa tra i 70 e i 79. Lo ha spiegato la vicepresidente della Regione, Letizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini entro Vaccini, entro due settimane chiusa campagna 70 - 79 anni in Lombardia La Lombardia conta di chiudere entro fine aprile la campagna di vaccinazione anti - Covid per la fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Lo ha spiegato la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, aggiungendo che da ...

San Marino riapre i ristoranti anche la sera, dal 26 stop al coprifuoco: 'Entro maggio tutti vaccinati' San Marino vede la luce in fondo al tunnel: dal 12 aprile l e prenotazioni per i vaccini anti - Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne e i ristoranti potranno ...prevede che entro ...

Vaccini: Eolie puntano a diventare covid free entro l'estate Agenzia ANSA Accelera la vaccinazione: tra oggi e domani circa 8mila somministrazioni in provincia di Brindisi Questa mattina, nel quartiere Minnuta di Brindisi, attivato un nuovo centro con otto postazioni nell’istituto Marconi Flacco: entro la serata saranno vaccinati circa 400 pazienti che afferiscono ...

Vaccini, Moratti: 'Entro 2 settimane completiamo over 70' "Da lunedì apriamo, prima alla fascia tra i 75 e i 79 anni, poi a quella fino ai 70 e pensiamo di chiudere, entro le prossime due settimane, la fascia tra i 70 e i 79enni". (ANSA) ...

