Uomini e Donne, nella puntata di lunedì: Giacomo esce con Carolina, polemiche tra gli over (Di sabato 10 aprile 2021) nella puntata di lunedì 12 aprile di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione si sposterà sui membri del trono classico. Dopo aver ampiamente parlato di Gemma, Nicola e Roberto, infatti, si passerà ai tronisti. Ad essere chiamato in causa sarà soprattutto Giacomo, che nelle scorse puntate ha avuto dei disguidi con le sue corteggiatrici. Il ragazzo continuerà a trovarsi tra due fuochi: Martina e Carolina. Anche gli altri tronisti creeranno delle dinamiche molto accese. Giacomo esce con Carolina a Uomini e Donne Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì prossimo rivelano che Maria chiamerà al centro dello ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 aprile 2021)di12 aprile divedremo che l’attenzione si sposterà sui membri del trono classico. Dopo aver ampiamente parlato di Gemma, Nicola e Roberto, infatti, si passerà ai tronisti. Ad essere chiamato in causa sarà soprattutto, che nelle scorse puntate ha avuto dei disguidi con le sue corteggiatrici. Il ragazzo continuerà a trovarsi tra due fuochi: Martina e. Anche gli altri tronisti creeranno delle dinamiche molto accese.conLe anticipazioni delladidiprossimo rivelano che Maria chiamerà al centro dello ...

Advertising

poliziadistato : 169° #anniversariopolizia #9aprile Presidente Mattarella riceve #capodellaPolizia Giannini che ha ricordato come 'n… - carlaruocco1 : Al di là della gaffe diplomatica, non si tratta solo di #istituzioni e #politica, anche ad una riunione di condomin… - lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - zazoomblog : “Stava con un altro durante il suo trono” Sophie Codegoni di Uomini e Donne nega tutto - #“Stava #altro #durante… - verma_kawal : RT @edsavaseri: @BoselliTom @KeremBursin Cerchiamo di evitare distinguere le donne e gli uomini che hanno scelto di essere dalla parte che… -