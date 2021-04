Una frase pronunciata dal principe Filippo diventata profezia (Di sabato 10 aprile 2021) Il principe Filippo anni addietro ha pronunciato una frase sul suo arrivare vivo a 100 anni apparsa quasi profetica. Morte principe Filippo, la frase sui 100 anni diventata profetica su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Ilanni addietro ha pronunciato unasul suo arrivare vivo a 100 anni apparsa quasi profetica. Morte, lasui 100 anniprofetica su Notizie.it.

Advertising

ElisaDospina : Il mio manifesto femminile per celebrare tutte le donne e la loro bellezza. Una linea inclusiva che parte dai zero… - AmorosoOF : Anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca ?? (No, non è una frase di “Piuma”… - NicolaPorro : Salvare la stagione estiva? Si può ancora. Ma bisogna cambiare approccio all'emergenza. Uno spunto arriva da una fr… - elena_ele6 : RT @ElisaDospina: Il mio manifesto femminile per celebrare tutte le donne e la loro bellezza. Una linea inclusiva che parte dai zero anni a… - matitesbagliate : RT @Cuoreeanima: Questa frase abbelliva una bottiglia di buon prosecco Come non seguire questo suggerimento -