Udinese | terza sconfitta di fila Squadra in ritiro da martedì

(Di sabato 10 aprile 2021) Dopo lacontro il Torino, per l‘scatta ila partire da, alla ripresa degli allenamenti. Per i friulani,diin campionato. Nonostante l’ampio vantaggio sul Cagliari terz’ultimo e la salvezza quasi raggiunta, la società non vuole cali di concentrazione in questo finale di campionato e vuole tenere il gruppo sul pezzo. Lo riportaTv. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Udinese - Torino 0 - 1 Musso 6 : praticamente mai chiamato in causa. Resta immobile sul rigore ... Gotti 5,5 : per il tecnico adriese si tratta della terza sconfitta di fila, dopo ...