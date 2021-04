Udinese | Gotti | «Non facciamo gol nemmeno a porta vuota Sul rigore…»

(Di sabato 10 aprile 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Il torto più grande è non riuscire a fare gol. Nongol. Perdere le partite fa male, a maggior ragione oggi. Avevamo la sensazione di aver preparato bene la partita senza concedere praticamente nulla al Torino. Siamo stati sfortunati negli episodi». RIGORE – «Non ho rivisto l’azione e non commento. Gli arbitri hanno il supporto tecnologico e hanno deciso, io non posso cambiare la situazione». ARSLAN – «Si è creata una situazione strana. La barriera ci ha creato ...

Advertising

sportface2016 : #UdineseTorino 0-1, #Gotti disperato: 'Non riusciamo a segnare neanche a porta vuota' - CalcioPillole : Udinese, Gotti: «Non facciamo gol nemmeno a porta vuota» - Fantacalcio : Udinese-Torino, Gotti: 'Sbagliamo a porta vuota, ma l'arbitro...' - simeoli1972 : @MattiaPertoldi @TorinoFC_1906 @Udinese_1896 @messveneto Claro che si ovvio ma sarà colpa di Gotti tranquillo - ItaSportPress : Udinese, Gotti sconsolato: 'Non facciamo gol nemmeno a porta vuota...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

Commenta per primo- Torino 0 - 1 Musso 6 : praticamente mai chiamato in causa. Resta immobile sul rigore ...5,5 : per il tecnico adriese si tratta della terza sconfitta di fila, dopo ...Una sfida di fondamentale importanza per il Torino, nell'ottica della lotta alla salvezza, mentre l'obiettivo dell'è quello di consolidare la posizione di sicurezza quanto prima. Nel primo ...Luca Gotti ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro il Torino. Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese.Sconfitta amara per l'Udinese stasera in casa contro il Torino, Luca Gotti, allenatore bianconero, ha commentato il tutto ai microfoni di DAZN al fischio finale: grande rammarico ed una battuta velata ...