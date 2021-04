Torino, Nicola: “Vittoria arrivata con la compattezza del gruppo” (Di sabato 10 aprile 2021) Il Torino si impone per 1-0 contro l'Udinese. Decisivo un rigore trasformato da Andrea Belotti. Il capitano dei granata regala alla sua squadra tre punti pesantissimi. I piemontesi, infatti, aumentano il vantaggio sulla zona retrocessione, ora distante cinque lunghezze. Un margine importante, che lascia ben sperare in vista del futuro.caption id="attachment 1081965" align="alignnone" width="4712" Davide Nicola (getty images)/captionLE PAROLE DI NicolaIl tecnico Davide Nicola analizza la prova della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Non possiamo ritenerci ancora soddisfatti. Mancano ancora tante partite. Non è facile bloccare un giocatore come De Paul. Siamo stati bravi a limitarlo con un ottimo lavoro di squadra. Oggi sono soddisfatto della prestazione. Siamo stati lucidi. A parte alcuni dati i giocatori che hanno ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Ilsi impone per 1-0 contro l'Udinese. Decisivo un rigore trasformato da Andrea Belotti. Il capitano dei granata regala alla sua squadra tre punti pesantissimi. I piemontesi, infatti, aumentano il vantaggio sulla zona retrocessione, ora distante cinque lunghezze. Un margine importante, che lascia ben sperare in vista del futuro.caption id="attachment 1081965" align="alignnone" width="4712" Davide(getty images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Davideanalizza la prova della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Non possiamo ritenerci ancora soddisfatti. Mancano ancora tante partite. Non è facile bloccare un giocatore come De Paul. Siamo stati bravi a limitarlo con un ottimo lavoro di squadra. Oggi sono soddisfatto della prestazione. Siamo stati lucidi. A parte alcuni dati i giocatori che hanno ...

