Taranto | nella città scossa per la morte dell’ex sindaco preoccupa l’andamento dei contagi | appello di Melucci Corona virus | il primo cittadino | la situazione merita tutta l' attenzione

Leggi su noinotizie

(Di sabato 10 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune dideirappresentato in questo grafico, elaborato con i dati contenuti nelle comunicazioni di Asl e Prefettura per il periodo compreso tra il 1 marzo e il 7 aprile, consegna un quadro chel’dila comunità. L’avvio della campagna vaccinale non basta a contenere la diffusione del: bisogna continuare a rispettare le norme essenziali, come il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igiene frequente delle mani, ma soprattutto quelle relative allo status di “zona rossa”, limitando gli spostamenti all’essenziale, per esempio. L’è al buon senso che alberga in ognuno di noi: rimaniamo a casa, siamo prudenti, perché anche i controlli più ...