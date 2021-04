Suazo: “L’Inter gioca male? 68 gol son tanti per chi non gioca bene. Bastoni e Barella sembrano dei trentenni” (Di sabato 10 aprile 2021) In vista della sfida di campionato che opporrà L’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari, ha parlato della sfida il grande doppio ex: David Suazo. Queste le sue parole nel corso di una chiacchierata sul profilo Instagram di Fcinter1908.it: “Il Cagliari trova l’avversaria meno adatta in questo momento. L’Inter non guarda in faccia a nessuno, sa cosa vuole e ovviamente sarà difficile per la squadra di Semplici. Entrambe devono far punti per i rispettivi obiettivi, ma i nerazzurri non fanno sconti”. Su Conte: “Ha già cominciato un ciclo alL’Inter e il merito della società è averlo ascoltato e seguito. Ha cambiato poco, aggiungendo qualcosa ad una squadra già forte e questo sta dando risultati. Il mister ci ha creduto anche nei momenti più delicati. Sapeva di avere nelle mani una squadra in grado di potersi risollevare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) In vista della sfida di campionato che opporràdi Antonio Conte contro il Cagliari, ha parlato della sfida il grande doppio ex: David. Queste le sue parole nel corso di una chiacchierata sul profilo Instagram di Fcinter1908.it: “Il Cagliari trova l’avversaria meno adatta in questo momento.non guarda in faccia a nessuno, sa cosa vuole e ovviamente sarà difficile per la squadra di Semplici. Entrambe devono far punti per i rispettivi obiettivi, ma i nerazzurri non fanno sconti”. Su Conte: “Ha già cominciato un ciclo ale il merito della società è averlo ascoltato e seguito. Ha cambiato poco, aggiungendo qualcosa ad una squadra già forte e questo sta dando risultati. Il mister ci ha creduto anche nei momenti più delicati. Sapeva di avere nelle mani una squadra in grado di potersi risollevare ...

