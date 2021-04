Sollevamento pesi | Europei 2021 | doppietta armena nei -102 kg maschili con Samvel Gasparyan in trionfo

(Di sabato 10 aprile 2021) La settima e penultima giornata di gara dei CampionatiSeniordisi è aperta a Mosca con lo svolgimento della finale della categoria maschile fino a 102 kg, evento non presente nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo. Armenia sugli scudi in questa prima competizione del day-7 con una splendidafirmata dae da Arsen Martirosyan, rispettivamente oro e argento di totale. Persi tratta del terzo titolo continentale della carriera, ma il primo in assoluto a livello senior dopo le affermazioni tra gli juniores e gli Under 23. Il 23enne armeno si è imposto quest’oggi con 390 kg complessivi, eguagliando di conseguenza il proprio primato personale in campo ...

Alla Mikheeva, conduttrice del primo canale russo, è stata colpita sulla testa con la sbarra durante le riprese del Campionato europeo di sollevamento pesi che si sta svolgendo presso il Palazzo di Irina Viner - Usmanova di ginnastica ritmica a Mosca. Nel video la ragazza s'avvicina ad Alexander Dmitriev, l'arbitro della gara, e gli ...

La settima e penultima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi si è aperta a Mosca con lo svolgimento della finale della categoria maschile fino a 102 kg, evento non ...