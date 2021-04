Si schianta con la Ford Focus contro un camion | 28enne del posto muore all' istante

(Di sabato 10 aprile 2021) Incidente mortale ieri, 9 aprile, alle 17.30 a Pieve di Soligo (treviso) in via Crevada, la strada provinciale che conduce a Conegliano. Un botto tremendo tra un'auto e la motrice di unche si ...

Ultime Notizie dalla rete : schianta con

Il traffico è rimasto paralizzato,code e rallentamenti, fino alla rimozione dei mezzi, mentre i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Pieve e Cison. La vittima Valentino ...Sul posto sono intervenuti il personale del Sueml'elicottero e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall'abitacolo dell'auto. Il traffico è paralizzato, code e rallentamenti. +++Notizia in ...Sul posto sono intervenuti il personale del Suem con l'elicottero e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall'abitacolo dell'auto. Il traffico è rimasto paralizzato, con code e rallentamenti, ...Quel traghetto senza vita alla deriva altro non era che un’enorme unica bara per 140 vittime che purtroppo sono state poi costrette a vagare in un altro mare molto più tormentato, quello dell’ingiusti ...