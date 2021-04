Reati in calo, salgono quelli sul web: il report della Polizia (Di sabato 10 aprile 2021) Si registra una riduzione dei Reati rispetto al 2019. Anche a causa della pandemia in atto, si riducono sensibilmente i Reati contro il patrimonio e la persona, quali furti, rapine e ricettazione, lesioni, percosse e violenze sessuali. Mentre i delitti informatici registrano un trend in aumento. Meno gli omicidi, ma non il numero di vittime femminili che fa registrare un aumento. Invariato è il dato delle donne uccise da partner o ex partner. E’ quanto emerge dal report della Polizia pubblicato in occasione del 169esimo anniversario dalla fondazione. ”L’azione della Polizia, nel difficile momento che stiamo vivendo, si è contraddistinta per la capacità di affrontare, con il consueto senso di responsabilità e di equilibrio, una nuova e inedita sfida ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Si registra una riduzione deirispetto al 2019. Anche a causapandemia in atto, si riducono sensibilmente icontro il patrimonio e la persona, quali furti, rapine e ricettazione, lesioni, percosse e violenze sessuali. Mentre i delitti informatici registrano un trend in aumento. Meno gli omicidi, ma non il numero di vittime femminili che fa registrare un aumento. Invariato è il dato delle donne uccise da partner o ex partner. E’ quanto emerge dalpubblicato in occasione del 169esimo anniversario dalla fondazione. ”L’azione, nel difficile momento che stiamo vivendo, si è contraddistinta per la capacità di affrontare, con il consueto senso di responsabilità e di equilibrio, una nuova e inedita sfida ...

