Oms, Ranieri Guerra indagato per false informazioni ai pm sul piano pandemico (Di sabato 10 aprile 2021) Il Direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra è indagato dalla Procura di Bergamo nell'ambito dell'inchiesta sull'applicazione del piano pandemico nazionale. Il reato contestato dai magistrati all'ex generale del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute è di falsa informazione ai pm. Lo studio Oms sul piano pandemico Il 5 novembre 2020 i pm ascoltarono Ranieri Guerra come persona informata sui fatti. L'inchiesta era partita dalle indagini condotte dai pm e da altri giornalisti, tra cui quelli di Report, sul piano pandemico nazionale, che non sarebbe stato aggiornato dal 2006. Secondo Guerra, il piano ...

