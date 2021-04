“Non vedevo l’ora di dirvelo”. Federico Fashion Style esulta, la notizia che tutti aspettavano è finalmente ufficiale (Di sabato 10 aprile 2021) Federico Fashion Style è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere il parrucchiere dei vip. Alcune settimane fa non ha vissuto momenti eccezionali, a causa di una multa ricevuta per un eccesso di clienti nel salone di bellezza. Poche ore fa però è stato lui stesso a comunicare una grandiosa novità sul suo profilo Instagram. I suoi fan sono inevitabilmente esplosi di gioia e non vedono l’ora di poterlo ammirare. Si tratta di una novità che in tanti attendevano da tempo. Secondo quanto riferito da ‘La Nuova Sardegna’, nei giorni scorsi la polizia municipale di Sassari ha deciso di multarlo perché nel salone c’erano troppe persone: sei clienti, sei parrucchieri e tre clienti in attesa. Lui aveva anche scritto poco prima: “Mi spiace per voi, cari invidiosi, siamo full!”. Ma per i vigili urbani il locale era troppo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere il parrucchiere dei vip. Alcune settimane fa non ha vissuto momenti eccezionali, a causa di una multa ricevuta per un eccesso di clienti nel salone di bellezza. Poche ore fa però è stato lui stesso a comunicare una grandiosa novità sul suo profilo Instagram. I suoi fan sono inevitabilmente esplosi di gioia e non vedonodi poterlo ammirare. Si tratta di una novità che in tanti attendevano da tempo. Secondo quanto riferito da ‘La Nuova Sardegna’, nei giorni scorsi la polizia municipale di Sassari ha deciso di multarlo perché nel salone c’erano troppe persone: sei clienti, sei parrucchieri e tre clienti in attesa. Lui aveva anche scritto poco prima: “Mi spiace per voi, cari invidiosi, siamo full!”. Ma per i vigili urbani il locale era troppo ...

