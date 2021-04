Napoli zona rossa, folla sul lungomare e nella villa comunale: «Basta, non ce la facciamo più a stare chiusi in casa» (Di sabato 10 aprile 2021) È tanta la gente in strada che stamattina, complice anche la bella giornata, ha deciso di affollare le strade e i parchi della città. È il caso del lungomare Caracciolo e della... Leggi su ilmattino (Di sabato 10 aprile 2021) È tanta la gente in strada che stamattina, complice anche la bella giornata, ha deciso di afre le strade e i parchi della città. È il caso delCaracciolo e della...

Advertising

mattinodinapoli : Napoli zona rossa, folla sul lungomare e nella villa comunale: «Basta, non ce la facciamo più a stare chiusi in cas… - alessiomagno1 : @angelica_duti Perché mi trovo in zona, dove ti farebbe più comodo? Che zona di Napoli? - rep_napoli : Crisi, la protesta degli slip: a Napoli catena umana dei commercianti contro la zona rossa [di Tiziana Cozzi] [aggi… - ilnapolionline : PRIMAVERA 2 - Cosenza-Napoli 0-1, azzurrini in piena zona play-off - - RiccardoCallara : Ma quindi, che zona siamo? Sembra di essere in un gioco di ruolo. #Napoli #Ischia -