Masters Augusta 2021, Justin Rose: “Dalla 8 in avanti ho giocato un match play contro il percorso” (Di sabato 10 aprile 2021) Lo spettacolo dell’Augusta Masters 2021 continua. I protagonisti del grande golf internazionale sono giunti alla conclusione del secondo round del Major statunitense con Justin Rose che vede assottigliarsi il margine sugli inseguitori (CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL SECONDO ROUND). L’inglese, dopo una prima tornata stellare, soffre agli esordi del secondo giro, ma recupera riuscendo a chiudere alla pari con il par. “Stavo entrando nella panic room”, scherza il britannico commentando i 4 bogey colti nelle prime buche. “Prima della buca 8 mi sono fermato. Ho pensato giustamente di essere ancora in testa al Masters e ho cambiato mentalità iniziando a giocare un match play contro il campo da golf. Ero sotto di 3 e alla 18 ho avuto un putt ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Lo spettacolo dell’continua. I protagonisti del grande golf internazionale sono giunti alla conclusione del secondo round del Major statunitense conche vede assottigliarsi il margine sugli inseguitori (CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL SECONDO ROUND). L’inglese, dopo una prima tornata stellare, soffre agli esordi del secondo giro, ma recupera riuscendo a chiudere alla pari con il par. “Stavo entrando nella panic room”, scherza il britannico commentando i 4 bogey colti nelle prime buche. “Prima della buca 8 mi sono fermato. Ho pensato giustamente di essere ancora in testa ale ho cambiato mentalità iniziando a giocare unil campo da golf. Ero sotto di 3 e alla 18 ho avuto un putt ...

Advertising

RaiSport : #Golf: #themasters; #Rose resta in testa, #Johnson eliminato ?? #Molinari, 47° supera il taglio a fatica. Bene… - SkySport : Golf, 2° giro Masters di Augusta. Justin Rose ancora al comando, Molinari passa il taglio - argo979 : #Golf ?? Masters di Augusta, Francesco #Molinari supera il taglio e stasera tornerà in gara per il 3° giro. L'ingl… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #golf Masters di Augusta: #Molinari resta in corsa, Rose resiste in testa - ansacalciosport : The Masters: al via il secondo giro, Rose in campo. Partita anche la gara di Molinari, unico azzurro ad Augusta |… -