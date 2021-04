LIVE Sonego-Fritz, ATP Cagliari in DIRETTA: sfida all’americano per l’accesso in finale (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Sonego, semifinale ATP 250 Cagliari: prossimo avversario, precedenti, programma, orario ATP Cagliari, Lorenzo Sonego tutta grinta! Batte Hanfmann in rimonta e approda in semifinale! Buongiorno a tutti e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Lorenzo Sonego-Taylor Fritz, partita valida per le semifinali del torneo ATP di Cagliari 2021. Sul campo centrale del capoluogo sardo ci si gioca un posto all’ultimo atto fra due tennisti di LIVEllo simile (l’americano è numero 30 al mondo, l’azzurro è numero 34), che si affronteranno per la quinta volta nella loro carriera. Il loro storico parla di tre successi a ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALorenzo, semiATP 250: prossimo avversario, precedenti, programma, orario ATP, Lorenzotutta grinta! Batte Hanfmann in rimonta e approda in semi! Buongiorno a tutti e benvenuti nellascritta di Lorenzo-Taylor, partita valida per le semifinali del torneo ATP di2021. Sul campo centrale del capoluogo sardo ci si gioca un posto all’ultimo atto fra due tennisti dillo simile (l’americano è numero 30 al mondo, l’azzurro è numero 34), che si affronteranno per la quinta volta nella loro carriera. Il loro storico parla di tre successi a ...

