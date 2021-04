LIVE Sonego-Fritz 6-4 4-5, ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Fritz, 4-5! L’americano insiste sul rovescio di Sonego, che poi mette in rete lo slice. A-40 Altra gran prima di servizio per lo statunitense. 40-40 Regalone di Fritz, che manda il dritto a rete. A-40 Fritz spinge sul rovescio di Sonego, che cede di schianto. Palla del 5-4. 40-40 L’americano annulla la chance per l’azzurro con una gran prima. 30-40 Fritz attacca a rete, gran passante di Sonego, palla break! 30-30 Va lungo stavolta il colpo dello statunitense. 30-15 Di nuovo servizio e dritto di Fritz, questa volta tiene in campo il colpo. 15-15 Lungo il dritto finale dell’americano. 15-0 E di nuovo Fritz con la prima di servizio, prende ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 4-5! L’americano insiste sul rovescio di, che poi mette in rete lo slice. A-40 Altra gran prima di servizio per lo statunitense. 40-40 Regalone di, che manda il dritto a rete. A-40spinge sul rovescio di, che cede di schianto. Palla del 5-4. 40-40 L’americano annulla la chance percon una gran prima. 30-40attacca a rete, gran passante di, palla break! 30-30 Va lungo stavolta il colpo dello statunitense. 30-15 Di nuovo servizio e dritto di, questa volta tiene in campo il colpo. 15-15 Lungo il dritto finale dell’americano. 15-0 E di nuovocon la prima di servizio, prende ...

