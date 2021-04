Il rapper Nerone è online con “Maxtape”

(Di sabato 10 aprile 2021) Fuori “”, il nuovo lavoro di: sulle piattaforme digitali 18 tracce che ben rappresentano lo stile e lo spirito delmilanese Fuori in digitale (http://hyperurl.co/), vinile (andato sold out in pre-order) e cd, “”, il nuovo lavoro di. Anticipato da tre singoli acclamati dal pubblico – “Bataclan”, “Radici” e “Un sec” -,… L'articolo Corriere Nazionale.

Sky Tg24

'Maxtape' non è né un album ufficiale né un vero mixtape ma un concentrato di rap pieno di punchline e rime irriverenti che afferma Nerone come uno dei rapper più ispirati in circolazione. Il rapper di Brebbia spodesta dalla vetta i MÅNESKIN con il loro nuovo album TEATRO D'IRA - VOL. I. Il nuovo Maxtape non è un album né un mixtape: è semplicemente ciò che il rapper milanese sa fare meglio Così come Balto non è un cane né un lupo, neanche il nuovo lavoro di Nerone è un album o un mixtape.