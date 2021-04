Harry parteciperà ai funerali del principe Filippo, Meghan no (con una scusa). I dettagli del rito (Di sabato 10 aprile 2021) Le voci si erano riconrse per ore, il punto interrogativo era d’obbiligo. Ora è arrivata la conferma, il principe Harry sarà ai funerali del nonno, il principe Filippo.. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Poi un’altra precisazione: non volerà invece dagli Stati Uniti al Regno Unito, la moglie Meghan, incinta. Questo, su consiglio dei medici, anche se molti pensano che l’assenza sia legata ai “contrasti familiari”. I funerali del principe Filippo I media britannici anticipano alcuni dettagli dei funerali. Si svolgeranno sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia). Il giorno del funerale del principe Filippo, il feretro verrà trasportato per il breve percorso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021) Le voci si erano riconrse per ore, il punto interrogativo era d’obbiligo. Ora è arrivata la conferma, ilsarà aidel nonno, il.. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Poi un’altra precisazione: non volerà invece dagli Stati Uniti al Regno Unito, la moglie, incinta. Questo, su consiglio dei medici, anche se molti pensano che l’assenza sia legata ai “contrasti familiari”. IdelI media britannici anticipano alcunidei. Si svolgeranno sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia). Il giorno del funerale del, il feretro verrà trasportato per il breve percorso ...

