Gf Vip 5, Dayane Mello dice la sua su Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista (Di sabato 10 aprile 2021) Dayane Mello è stata indubbiamente una delle gieffine che più ha fatto discutere nel corso del Gf Vip 5 – vinto da Tommaso Zorzi -, dove si è aggiudicata il quarto posto, nonostante fosse stata data più volte per favorita. Il suo percorso all'interno della Casa è stato caratterizzato da tanti momenti di alti e bassi e da momenti che l'hanno segnata particolarmente: dalla tragica scomparsa del fratello Lucas all'amicizia speciale con Rosalinda Cannavò. Intervistata da SuperGuida TV la modella brasiliana è tornata a parlare della sua esperienza al Gf, della sua mancata vittoria e soprattutto del suo altalenante rapporto con Rosalinda, oggi felicemente fidanzata con il gieffino Andrea Zenga: La più grande vittoria è stata in primis aver avuto l'opportunità gareggiare fino alla fine. Esser nominata come prima finalista ...

