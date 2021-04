Fiorentina-Atalanta | Iachini | “Non si può concedere loro un metro E su Commisso…”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Giuseppeha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di, trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Si parte da che cosa servirà per superare la Dea: “Domani servirà organizzazione, attenzione, abilità nell’occupare gli spazi in modo giusto per 90?. Affrontiamo una squadra che lavora insieme da anni, che ha il miglior attacco del campionato e dunque non sarà facile. L’ha qualità in chi parte dal 1? e in chi subentra. Basterà sbagliare di uno far calare l’attenzione in un solo episodio per perdere la partita. Certo, dovremo provare a essere pericolosi anche noi: dovremo saperci muovere bene in entrambe le fasi”. Di seguito le altre dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei toscani: SULL PANCHINA D’ORO – “Se ho votato Gasperini? Sì, perché per ...