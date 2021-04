Emilio Fede è grave, ricoverato all’ospedale San Raffaele (Di sabato 10 aprile 2021) A quanto pare Emilio Fede sarebbe in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano. Ansia per amici e familiari in queste ore. Emilio Fede – immagine di repertorio (Google Images)Una notizia terribile ha colto poco fa tutti di sorpresa. Emilio Fede infatti sarebbe stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Raffaele di Milano. A quanto pare lo scorso dicembre sarebbe stato contagiato dal covid. Dopo aver trascorso l’isolamento in un hotel di Napoli però le sue condizioni sono precipitate. A quel punto è stato subito trasportato all’ospedale del Mare. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di sabato 10 aprile 2021) A quanto paresarebbe in condizioni graviSandi Milano. Ansia per amici e familiari in queste ore.– immagine di repertorio (Google Images)Una notizia terribile ha colto poco fa tutti di sorpresa.infatti sarebbe statoin condizioni criticheSandi Milano. A quanto pare lo scorso dicembre sarebbe stato contagiato dal covid. Dopo aver trascorso l’isolamento in un hotel di Napoli però le sue condizioni sono precipitate. A quel punto è stato subito trasportatodel Mare. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Advertising

pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - occhio_notizie : Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano: è in gravi condizioni. L'ex direttore del Tg4 a dicembre aveva co… - patriziarutigl1 : RT @Libero_official: Emilio #Fede 'ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano'. L'ex direttore del #Tg4 sarebbe 'in condizioni critiche… - Libero_official : Emilio #Fede 'ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano'. L'ex direttore del #Tg4 sarebbe 'in condizioni criti… -