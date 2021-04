Emilio Fede aggiorna sul suo ricovero: “Il Covid non c’entra nulla” (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede è stato ricoverato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista ha aggiornato sulle sue condizioni L’ex direttore del Tg4 è stato ricoverato questa mattina al San… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 aprile 2021)è stato ricoverato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista hato sulle sue condizioni L’ex direttore del Tg4 è stato ricoverato questa mattina al San… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele #ANSA - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - Virus1979C : RT @repubblica: ?? Milano, Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: era stato contagiato a novembre - VerreLuciano : >>> BRUTTE NUOVE <<< IL POPOLARE GIORNALISTA EMILIO FEDE RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL SAN RAFFAELE DI MIL… -