Disastro Moby Prince | trent’anni fa il disastro della marineria italiana in cui sono morte 140 persone

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilcompie. Una tragedia, quella accaduta nel 1991, nella quale morirono 140e solo uno sopravvisse. Ribattezzato come “Ustica del mare”, nonostante gli anni di inchieste e processi, i parenti delle vittime aspettano ancora risposte.fa ilEra la sera del 10 aprile 1991, ore 22.25, quando il traghettoentrava con la prua dentro la Agip Abruzzo, una petroliera. In quel momento quantità di greggio finirono sul traghetto che prese fuoco, trasformandosi in una torcia infernale. A bordo c’erano 140e nessuna di loro sopravvisse a parte uno, Alessio Bertrand, ...

'Il disastro del traghetto Moby Prince è monito permanente per le autorità pubbliche e gli operatori, chiamati a vigilare sulla navigazione e a garantirne la sicurezza. Rispettare gli standard di sicurezza come obiettivo...' Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando il trentesimo anniversario del disastro della Moby Prince. "Ricorrono trent'anni - ricorda il Presidente della Repubblica - dall'incendio del traghetto Moby Prince, il più grave disastro nella storia della navigazione civile italiana."