Covid | sette regioni cambiano colore

(Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova ordinanza: la Sardegna in zona rossa, altre seidiventano arancioniancora i colori delle. Dopo essere stata anche in zona bianca, passa in zona rossa la Regione Sardegna. LeCalabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana vanno in zona arancione. Il ministro… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

MastroBlockcha1 : RT @AlessLongo: I paesi con più morti covid per milione di abitanti negli ultimi sette giorni. Italia solo paese con economia sviluppata, m… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Su @7Corriere 'Main Street', la rubrica di @dariodivico | Il Covid visto da Chinatown - cassaro1307 : RT @Corriere: Su @7Corriere 'Main Street', la rubrica di @dariodivico | Il Covid visto da Chinatown - Corriere : Su @7Corriere 'Main Street', la rubrica di @dariodivico | Il Covid visto da Chinatown - MadameSwann : RT @7Corriere: Su @7Corriere 'Main Street', la rubrica di @dariodivico | Il Covid visto da Chinatown -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sette

Orizzonte Scuola

· Altri 80 miliardi che si sommano ai 65 già stanziati In questo anno dii governi Conte e ... La loro distribuzione sul territorio le vede concentrate in particolar modo in 11 regioni:sono ......deputata Margaret Ferrier è stata sospesa per aver viaggiato in treno mentre era positiva al-... a sua volta, è stato criticato per aver infranto la rule of six, quando ha cenato con altre...Da 'moderata' nei sette giorni precedenti, è diventata 'alta' la classificazione complessiva di rischio della Valle d'Aosta in base al monitoraggio regionale del ministero della Salute e dell'Istituto ...Covid Italia, il riepilogo della settimana Ecco i dati di questa settimana (lunedì-giovedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 49.376 (giovedì scorso ...