Covid-19, bollettino 10 aprile: 17.567 contagiati e 344 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in calo per quanto riguarda i positivi e i decessi Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in calo ed è di 17.567: ieri L'articolo proviene da Inews.it.

