Canzone segreta, Belen Rodriguez si commuove: le sue inaspettate parole (Di sabato 10 aprile 2021) Canzone segreta, Belen in lacrime durante la sua sorpresa avvenuta ieri, venerdì 10 aprile: le sue parole. Ieri sera, venerdì 9 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Canzone segreta, lo show condotto da Serena Rossi, e che sta riscontrando un certo successo. Il programma gira intorno a momenti davvero pieni di colore, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)in lacrime durante la sua sorpresa avvenuta ieri, venerdì 10 aprile: le sue. Ieri sera, venerdì 9 aprile, è andata in onda una nuova puntata di, lo show condotto da Serena Rossi, e che sta riscontrando un certo successo. Il programma gira intorno a momenti davvero pieni di colore, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Stefy_Simonetti : RT @ilmondodellada3: PARLIAMOCI CHIARO. SE LA CANZONE SEGRETA DI ORIETTA BERTI NON È “ZITTI E BUONI” DEI NAZISKIN IO SPENGO TUTTO. #Canzo… - latarma : RT @RaiUno: Solo @francescacheeks poteva far commuovere la nostra @OriettaBerti! ?? Segui la diretta di #CanzoneSegreta qui: - infoitcultura : Canzone Segreta, la sorpresa inaspettata a Serena Rossi. Parte un brano d'amore, poi accade l'imprevedibile - manulamanuz57 : RT @RaiUno: IMMENSE ?? @serenarossi_com e #Tosca sulle note di 'Almeno Tu Nell'Universo' a #CanzoneSegreta ?? Segui la diretta di #CanzoneSe… - infoitcultura : Canzone Segreta, Eleonora Daniele in lacrime: “Spacca il cuore” – VIDEO -