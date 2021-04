Villeneuve: 'Sainz uno tosto. Schumacher? Non ci andavo d'accordo' (Di venerdì 9 aprile 2021) Festeggia oggi 50 anni e lo fa da noi a Somma Lombardo (Varese) dove, dopo una vita da zingaro, Jacques Villeneuve ha scelto di vivere con moglie e 4 figli: "L'Italia la conoscevo già bene, qui ho ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 aprile 2021) Festeggia oggi 50 anni e lo fa da noi a Somma Lombardo (Varese) dove, dopo una vita da zingaro, Jacquesha scelto di vivere con moglie e 4 figli: "L'Italia la conoscevo già bene, qui ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Villeneuve Sainz Villeneuve: 'Sainz uno tosto. Schumacher? Non ci andavo d'accordo' Festeggia oggi 50 anni e lo fa da noi a Somma Lombardo (Varese) dove, dopo una vita da zingaro, Jacques Villeneuve ha scelto di vivere con moglie e 4 figli: "L'Italia la conoscevo già bene, qui ho iniziato la mia carriera in F.3, sono cresciuto a Monte Carlo in mezzo agli italiani. Il vostro modo di ...

Villeneuve fa 50 anni nel ricordo di Schumi: frecciata a Hamilton Avevo 11 anni, ho pianto poi bisognava guardare avanti, ma ho un po' perso la mia infanzia' Villeneuve mette in guardia Leclerc da Sainz Infine uno sguardo alla Formula 1 di oggi. 'La Red Bull va ...

Villeneuve: "Per Leclerc il vero pericolo è Sainz" Motorsport.com Italia Villeneuve: "Con Schumacher non andavo d'accordo. Sainz uno tosto" L'ex pilota compie 50 anni e si racconta: "Il titolo di F.1 conta di più ma la Indy 500... Ho sempre in testa la Tripla Corona. Solo a Zolder ho pensato a mio papà" ...

Villeneuve: "Il vero pericolo di Leclerc? Si chiama Sainz" Una sfida nella sfida quella di Sainz tra velocità e concentrazione, e che dovrà combattere anche per non mangiar la polvere di Leclerc. Qui tra l'altro ci sarà il vero debutto al volante di una Rossa ...

