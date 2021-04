Vettori-Holland in tv: orario, programma, streaming, dove vederla (Di venerdì 9 aprile 2021) Marvin Vettori sfiderà domani sera il californiano Kevin Holland in un incontro di MMA valevole per la Fight Night organizzata dalla UFC, la maggiore lega mondiale di arti marziali miste: non è però l’incontro che doveva tenersi fino a circa dieci giorni fa. Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN Lo sfidante originale di “The Italian Dream”, infatti, era il britannico Darren Till, che però si è tirato indietro a causa di un infortunio alla clavicola che lo ha costretto a dare forfait. Il fatto ha provocato la furia di Vettori, che tramite i propri social non si è esattamente trattenuto dal dirne di tutti i colori al suo non più avversario. Hollandsi è dunque inserito, anche se nell’ultimo periodo non ha combinato cose ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Marvinsfiderà domani sera il californiano Kevinin un incontro di MMA valevole per la Fight Night organizzata dalla UFC, la maggiore lega mondiale di arti marziali miste: non è però l’incontro cheva tenersi fino a circa dieci giorni fa. Guarda inlive Marvin-Kevinsu DAZN Lo sfidante originale di “The Italian Dream”, infatti, era il britannico Darren Till, che però si è tirato indietro a causa di un infortunio alla clavicola che lo ha costretto a dare forfait. Il fatto ha provocato la furia di, che tramite i propri social non si è esattamente trattenuto dal dirne di tutti i colori al suo non più avversario.si è dunque inserito, anche se nell’ultimo periodo non ha combinato cose ...

