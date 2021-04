Vaccini: caos in hub Fiera Bari, centinaia in coda per dose (Di venerdì 9 aprile 2021) caos stamattina all'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, dove in centinaia hanno atteso per ore facendo lunghe code per accedere. La confusione si è creata perché tutti coloro che avevano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021)stamattina all'hub vaccinale delladel Levante di, dove inhanno atteso per ore facendo lunghe code per accedere. La confusione si è creata perché tutti coloro che avevano ...

Advertising

Maxdero : La relazione consegnata dal DG Gubian, chiarisce un fatto: l'arroganza del centrodestra lombardo ha fatto perdere t… - davidallegranti : Caos vaccini in Puglia, 'Lopalco? Non serviva un tecnico, la sua nomina è un pasticcio', dice Fabiano Amati, presid… - fattoquotidiano : Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Vaccini: caos in hub Fiera Bari, centinaia in coda per dose In attesa per ore anche anziani in… - DiplomaziaTW : RT @jimmomo: Cambio di passo sui vaccini che non c'è e caos AstraZeneca. Ma Draghi fa lo scaricabarile sui 'furbetti' che saltano la fila e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini caos Vaccini: caos in hub Fiera Bari, centinaia in coda per dose Caos stamattina all'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, dove in centinaia hanno atteso ... modificata con quella in un punto vaccini della Asl. A questi si sono aggiunte alcune categorie di ...

Coronavirus. I malati di tumore? Dimenticati Noi siamo pronti, da un mese abbiamo due postazioni che attiveremo non appena avremo i vaccini". ... Insomma, il caos è ancora totale proprio nel giorno in cui " 9 aprile " nella piattaforma della ...

Vaccini: caos in hub Sardegna, se ne aprono altri tre Agenzia ANSA Taranto, campagna vaccinale: lunghe code davanti ai presidi Questa mattina caos all’hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari ... numerose persone si sono radunate all’ingresso del nosocomio in attesa di effettuare il vaccino. Tra loro prevalentemente ...

Peru: decentrare vaccinazioni per evitare file in HUB principali Otteniamo così più risultati: evitiamo assembramenti e file, incentiviamo le vaccinazioni nell’hinterland, acceleriamo le vaccinazioni.

stamattina all'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, dove in centinaia hanno atteso ... modificata con quella in un puntodella Asl. A questi si sono aggiunte alcune categorie di ...Noi siamo pronti, da un mese abbiamo due postazioni che attiveremo non appena avremo i". ... Insomma, ilè ancora totale proprio nel giorno in cui " 9 aprile " nella piattaforma della ...Questa mattina caos all’hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari ... numerose persone si sono radunate all’ingresso del nosocomio in attesa di effettuare il vaccino. Tra loro prevalentemente ...Otteniamo così più risultati: evitiamo assembramenti e file, incentiviamo le vaccinazioni nell’hinterland, acceleriamo le vaccinazioni.