Usa, sparatoria in Texas: un morto, diversi feriti (Di venerdì 9 aprile 2021) Una sparatoria in Texas è costata la vita a una persona. Il responsabile sarebbe un dipendente dell’azienda dove è avvenuta la tragedia. STATI UNITI – Nella giornata di giovedì, in Texas, c’è stata una sparatoria che ha lasciato a terra senza vita una persona mentre altre sono state ferite, alcune in modo grave. sparatoria in Texas Gli spari sono avvenuti in una azienda che produce arredamenti per la casa a Bryan, a circa 160 chilometri da Houston. La polizia rende noto che almeno una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite. La persona sospettata di aver aperto il fuoco è stata arrestata dopo una fuga: le forze dell’ordine hanno organizzato una massiccia caccia all’uomo. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un dipendente dell’azienda stessa. Ancora ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Unainè costata la vita a una persona. Il responsabile sarebbe un dipendente dell’azienda dove è avvenuta la tragedia. STATI UNITI – Nella giornata di giovedì, in, c’è stata unache ha lasciato a terra senza vita una persona mentre altre sono state ferite, alcune in modo grave.inGli spari sono avvenuti in una azienda che produce arredamenti per la casa a Bryan, a circa 160 chilometri da Houston. La polizia rende noto che almeno una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite. La persona sospettata di aver aperto il fuoco è stata arrestata dopo una fuga: le forze dell’ordine hanno organizzato una massiccia caccia all’uomo. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un dipendente dell’azienda stessa. Ancora ...

