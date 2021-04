Unics Kazan-Virtus Bologna oggi | orario | tv | programma | streaming gara-2 semifinale EuroCup

(Di venerdì 9 aprile 2021), venerdì 9 aprile, alla “Basket Hall” diandrà in scena il match tra-2 dellaplayoff dell’2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Lasi presenta aforte della vittoria di martedì in-1 alla “Segafredo Arena”. 80-76 il risultato finale con le V Nere trascinate da un super Milos Teodosic, a mani basse MVP dell’incontro con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Gli emiliani sono così rimasti a punteggio pieno in, dove hanno ...

E' cominciato ieri, con una serata magica, il periodo forse più importante della stagione della Virtus: gara 1 di semifinale di Eurocup contro l'coincisa con la festa dei tifosi sugli spalti per una vittoria che vale il match point per la finale e, in proiezione, se il mosaico degli incastri verrà completato, l'ingresso dalla porta ...In Eurocup la Virtus Segafredo Bologna ha superato 80 - 76 l'in gara1 di semifinale (per Teodosic 27 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 10 falli subiti): venerdì in Russia si gioca gara2, con ...Oggi, venerdì 9 aprile, alla “Basket Hall” di Kazan andrà in scena il match tra Unics Kazan e Virtus Bologna, gara-2 della semifinale playoff dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari ...La presentazione del match – La cronaca di Virtus Bologna-Unics Kazan 80-76 – Virtus Bologna in Eurolega 2021-2022 se… – La Virtus Bologna giocherà alla Segafredo Arena fino al 2024 Buonasera amiche e ...