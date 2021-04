Uk | è morto il principe Filippo | si è spento ‘serenamente’ a 99 anni

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Il Regno Unito piange la scomparsa del principe Filippo, duca di Edimburgo. Del decesso ha riferito la regina Elisabetta II in una nota diffusa da Buckingham Palace. “È con profondo dolore che Sua maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo” si legge. “Sua Altezza Reale si è spenta serenamente questa mattina al Castello di Windsor”.

"IlFilippo si era guadagnato l'affetto di generazioni qui nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo". Lo ricorda così il premier Boris Johnson che ha espresso "grande tristezza" per la morte ...... 'È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale ilFilippo, Duca di Edimburgo. Sua altezza reale è morta serenamente questa ...Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace Condividi:. È morto a 99 anni il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il ...Morto il principe Filippo, Gran Bretagna in lutto La diretta video da Londra ...