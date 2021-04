'Uffizi diffusi' in Garfagnana, Difendere Lucca: 'Altro smacco per la nostra città' (Di venerdì 9 aprile 2021) Il movimento Difendere Lucca commenta la visita del direttore del museo degli Uffizi in Garfagnana. "Ancora una volta Lucca non riesce ad essere capoluogo del suo territorio. Dopo lo smacco di ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 9 aprile 2021) Il movimentocommenta la visita del direttore del museo degliin. "Ancora una voltanon riesce ad essere capoluogo del suo territorio. Dopo lodi ...

Ultime Notizie dalla rete : Uffizi diffusi 'Uffizi diffusi' in Garfagnana, Difendere Lucca: 'Altro smacco per la nostra città' "Il museo degli Uffizi è una delle istituzioni culturali più importanti al mondo - continua Difendere Lucca - ma la possibilità della sua diffusione nel territorio lucchese è anche dovuta alla ...

Fantozzi e Tamagnini (Fdi): 'Uffizi diffusi in Garfagnana, l'idea è nostra' Mattinata in Garfagnana per il direttore degli Uffizi Eike Schmidt , che, nell'ambito del progetto "Uffizi diffusi" , ha visitato la Rocca e la Fortezza di Monte Alfonso a Castelnuovo ed il museo di arte sacra e la chiesa di San Michele a Castiglione di Garfagnana. Schmidt era accompagnato dal ...

Uffizi Diffusi, ipotesi Garfagnana; il direttore Schmidt in visita a Castelnuovo e Castiglione Il Giornale di Barga online Rocca Ariostesca e Fortezza nel progetto degli Uffizi diffusi Il direttore del museo, Eike Schmidt, ieri a Castelnuovo Tagliasacchi: «È rimasto colpito dal recupero della Rocca» ...

Uffizi Diffusi, riflettori sulla Garfagnana Ieri la visita del direttore delle Gallerie, Eike Schmidt, a Castelnuovo e Castiglione. Il territorio si candida a ospitare i capolavori ...

