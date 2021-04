Tour sulla litoranea, lavori in corso per sicurezza e anti degrado (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa strada litoranea di Salerno si rifà il look in vista dell’estate. Diverse squadre di tecnici ed operai dell’amministrazione provinciale di Salerno che gestisce l’arteria sono al lavoro da questa mattina sulla strada per rifare la segnaletica orizzontale e anche per ripulire da sterpaglia e rifiuti le carreggiate laterali. Un intervento importante e decisivo quello attuato dalle prime ore di questa mattina e voluto dall’amministrazione provinciale guidata da Michele Strianese e che consente alla strada, che diventa durante i mesi estivi uno dei principali percorsi verso le vie del mare nella parte a sud di Salerno, verso la piana del Sele ed il Cilento, di accogliere al meglio bagnanti e visitatori che si spera possano presto tornare a godere delle bellezze delle spiagge dopo l’emergenza. L’intervento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stradadi Salerno si rifà il look in vista dell’estate. Diverse squadre di tecnici ed operai dell’amministrazione provinciale di Salerno che gestisce l’arteria sono al lavoro da questa mattinastrada per rifare la segnaletica orizzontale e anche per ripulire da sterpaglia e rifiuti le carreggiate laterali. Un intervento importante e decisivo quello attuato dalle prime ore di questa mattina e voluto dall’amministrazione provinciale guidata da Michele Strianese e che consente alla strada, che diventa durante i mesi estivi uno dei principali percorsi verso le vie del mare nella parte a sud di Salerno, verso la piana del Sele ed il Cilento, di accogliere al meglio bagne visitatori che si spera possano presto tornare a godere delle bellezze delle spiagge dopo l’emergenza. L’intervento ...

Advertising

anteprima24 : ** Tour sulla litoranea, lavori in corso per sicurezza e anti degrado ** - Termolinet : Press-Tour al femminile, focus su #Termoli e il Basso #Molise sulla rivista nazionale di #aprile… - puntodebole1 : Dayane sta facendo il Tour sulla pagina di Rosalinda. Vince a mani basse il certificato di Rosiner doc! ?? #rosmello #exrosmello - RadioItalia : .@ligabue si vede costretto a rinviare di un anno il suo tour in Europa. Sulla data di Campovolo, invece, resta tut… - BarbaraLovato1 : RT @OrianaDavini: Andare a cena su @LaTourEiffel, fresca di 132 anni, tra #ristoranti, brasserie e la prima cantina urbana dove comprare il… -