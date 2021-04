Titoli Stato: rendimento in leggero calo in asta 7 mld Bot 12 mesi (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. -(Adnkronos) - leggero calo del rendimento medio nell'asta con cui oggi il Tesoro ha collocato 7 miliardi di Bot a 12 mesi (scadenza aprile 2022), a fronte di una domanda di 9,6 miliardi (rapporto di copertura 1,37). Rispetto all'ultima asta del 10 marzo scorso , il rendimento è sceso di 2 punti a -0,436%. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. -(Adnkronos) -delmedio nell'con cui oggi il Tesoro ha collocato 7 miliardi di Bot a 12(scadenza aprile 2022), a fronte di una domanda di 9,6 miliardi (rapporto di copertura 1,37). Rispetto all'ultimadel 10 marzo scorso , ilè sceso di 2 punti a -0,436%.

