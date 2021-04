Tennis, Halle sarà a porte chiuse nel 2021, spifferi su una presenza di Federer nel 2022 (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante la stagione sulla terra rossa sia già cominciata, si comincia a pensare anche ai tornei sull’erba, completamente saltati nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 scoppiata a marzo. Nonostante la scorsa estate ci fu un abbassamento dei contagi, il torneo di Halle ha deciso di non rischiare: a causa della situazione che si sta vivendo in Germania, le partite che si svolgeranno in Sassonia saranno senza pubblico. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione, che ha inviato un messaggio a tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto per il torneo che si svolgerà dal 14 al 20 giugno: “Poiché la salute dei nostri visitatori, giocatori, partner e dipendenti ha la massima priorità per noi e per il nostro partner del torneo, Noventi Health SE, purtroppo quest’anno abbiamo solo la possibilità di organizzare il torneo senza pubblico. Non sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante la stagione sulla terra rossa sia già cominciata, si comincia a pensare anche ai tornei sull’erba, completamente saltati nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 scoppiata a marzo. Nonostante la scorsa estate ci fu un abbassamento dei contagi, il torneo diha deciso di non rischiare: a causa della situazione che si sta vivendo in Germania, le partite che si svolgeranno in Sassonia saranno senza pubblico. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione, che ha inviato un messaggio a tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto per il torneo che si svolgerà dal 14 al 20 giugno: “Poiché la salute dei nostri visitatori, giocatori, partner e dipendenti ha la massima priorità per noi e per il nostro partner del torneo, Noventi Health SE, purtroppo quest’anno abbiamo solo la possibilità di organizzare il torneo senza pubblico. Non...

