Surface Laptop 4 | confermate alcune importanti caratteristiche

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo una serie ininterrotta di indiscrezioni sulle configurazioni dei nuovi4, Microsoft potrebbe aver involontariamente dato un’anticipazione su alcunidettagli della nuova gamma di portatili. Microsoft (Adober Stock)Due indizi sulle pagine del sito Microsoft potrebbero confermare la duplice versione (AMD e Intel) della prossima edizione del. In questi ultimi mesi le indiscrezioni sul dispositivo portatile Microsoft sono state molteplici, ma ora potremmo essere giunti in prossimità della presentazione. Come riporta il portale Windows Latest, voci provenienti da individui ben informati sui piani dell’azienda di Redmond avrebbero confermato un probabile evento online di presentazione dei nuovi device previsto per la seconda metà di aprile. ...

In varie occasioni abbiamo segnalato il prossimo debutto della quarta generazione di notebook Microsoft della gamma, con i quali Microsoft dovrebbe continuare a mantenere design esterno e caratteristiche di funzionamento dei modelli ora in commercio intervenendo principalmente sulla loro dotazione ...Questo almeno stando a quanto riferisce il leaker The Walking Cat su Twitter (@_h0x0d_) che riporta un collegamento a un segnaposto per driver e firmware di4 con CPU Intel e AMD . Nel ...Sul tavolo del consiglio di amministrazione di Toshiba ci sarebbe, stando ai ben informati, un'offerta di acquisto da oltre 20 miliardi di dollari da parte del fondo di private equity CVC Capital Part ...In varie occasioni abbiamo segnalato il prossimo debutto della quarta generazione di notebook Microsoft della gamma Surface Laptop, con i quali Microsoft dovrebbe continuare a mantenere design esterno ...