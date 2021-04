Repubblica Democratica del Congo | proteste contro la missione delle Nazioni Unite

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Oggi, i movimenti della società civile, sostenuti dai giovani e dagli studenti della città di Goma, proclamano due giorni di sciopero generale. Le persone sono invitate a non andare al lavoro e diserteranno le strade per chiedere la pace nella provincia di Goma e Beni. Inoltre, oggi invitiamo tutta la popolazione a prendere parte ad una marcia pacifica per chiedere ai caschi blu delle Nazioni Unite di andarsene: partiremo dalla stazione Mutinga per raggiungere la base della Monusco in centro città, per tenere un sit-in pacifico, perché hanno fallito nella loro missione di proteggere la popolazione”.