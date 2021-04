Ragazzo di 27 anni uccide la madre e poi si impicca: omicidio-suicidio a Gazoldo degli Ippoliti (Di venerdì 9 aprile 2021) Ragazzo di 27 anni uccide la madre e poi si impicca. Un Ragazzo di 27 anni ha ucciso la madre a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, e si è impiccato dopo aver chiamato il 118. Sul caso di omicidio-suicidio indagano i carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Il giovane era in cura per problemi psichiatrici. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso della donna, 59enne, che probabilmente è stata soffocata. Tragedia nel Mantovano, dove un Ragazzo di 27 anni ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita. Il caso di omicidio-suicidio è avvenuto nella ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 aprile 2021)di 27lae poi si. Undi 27ha ucciso la, nel Mantovano, e si èto dopo aver chiamato il 118. Sul caso diindagano i carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Il giovane era in cura per problemi psichiatrici. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso della donna, 59enne, che probabilmente è stata soffocata. Tragedia nel Mantovano, dove undi 27ha ucciso lae poi si è tolto la vita. Il caso diè avvenuto nella ...

