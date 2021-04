Postal Redux | la recensione su PS4 | una remastered che avrebbe bisogno di un remake – Recensione – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Se andiamo indietro con gli anni, fino al 1997, ricordiamo un gioco brutale, semplice e divertente.porta su PS4 quelle atmosfere… non senza mostrare il segno del tempo che passa. Partiamo dal presupposto che il forte dinon è la componente narrativa, per non distrarre dal gameplay, o almeno così è stato dichiarato. Praticamente impersonerete il “tizio delle poste” (dude per onor di cronaca) convinto che nella sua città sia stato rilasciato dal governo un gas tossico che ha fatto impazzire tutte le persone, rendendole aggressive nei suoi confronti. Con questa premessa uscirà di casa … Recensioni giochi PlayStation 4 L'articolo, lasu PS4: unache ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Postal Redux

vigamusmagazine

Ormai sono passati circa 24 anni dall'uscita del primo. Ed adesso la remastered HD denominataarriverà anche su PlayStation 4 dopo essere precedentemente uscita nel 2016 su PC e l'anno scorso su Nintendo Switch . La remastered di Running With Scissors riporta sulla console di Sony ...Ci sono voluti quasi cinque anni, un tentativo fallito e un cambio al timone, ma finalmente il prossimo 5 marzo arriverà anche su PlayStation 4, lo sparatutto isometrico uscito nel 2016 su PC (via Steam ), remake del primo storicodi casa Running With Scissors , che aveva dato il via al franchise sparatutto più ...Partiamo dal presupposto che il forte di Postal Redux non è la componente narrativa, per non distrarre dal gameplay, o almeno così è stato dichiarato. Praticamente impersonerete il "tizio delle ...