Ponte sullo Stretto | Salini Webuild | “Pronti a partire attivando 100 mila posti di lavoro”

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Il progetto per ildi Messina è pronto eè “in grado di farlosubito, anche perché sarebbe un’occasione straordinaria per attivare 100diin un’area che soffre drammaticamente per il fenomeno della disoccupazione”. È quanto ha detto Pietro, amministratore delegato della società attiva nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria nel corso di un’intervista al programma Stasera Italia su Rete4. “La realizzazione deldi Messina è stata affidata al nostro Gruppo molti anni fa, dopo 30 anni di analisi e valutazioni di tutti i tipi, ed una gara internazionale che abbiamo vinto – ha spiegato ...

Advertising

fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Giovannini: “Incompatibile con la tempistica di realizzazione richiesta dai fondi del Newt Gen… - Agenzia_Ansa : 'Il ponte sullo Stretto di Messina? Mi lascia perplesso perché lì c'è una situazione di sismicità critica'. Così il… - Bulla_Adriano : RT @MEcosocialista: Parliamo della gestione del #RecoveryFund e #RecoveryPlan del governo #Draghi? Pure #Cingolani, min. #TransizioneEcolo… - MEcosocialista : Parliamo della gestione del #RecoveryFund e #RecoveryPlan del governo #Draghi? Pure #Cingolani, min.… - UglSicilia : Domani a Messina tappa dell’UGL “Il Lavoro cambia, anche noi. Direzione 1° Maggio”, tema evento: “SUD, Infrastrutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sullo

Il progetto per ilStretto di Messina è pronto e Webuild è "in grado di farlo partire subito, anche perché sarebbe un'occasione straordinaria per attivare 100mila posti di lavoro in un'area che soffre ...Messina, Alessandro Tinaglia ai microfoni di StrettoWeb: 'Sì alStretto, No alla strumentalizzazione della pandemia da parte di De Luca. Alle prossime elezioni comunali puntare ad una coalizione ampia ed alternativa all'attuale maggioranza' E' ...L’amministratore delegato di Webuild la ricostruzione del ministro Giovannini secondo cui l'opera non puà rientrare nel PNRR ...MESSINA. A Messina, nel corso della notte, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito un’operazione antimafia congiunta che ha portato all’arresto di 33 persone e al sequestro d ...