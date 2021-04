“Netflix gratis sul tuo smartphone?” | scovato un virus che si diffonde via WhatsApp

(Di venerdì 9 aprile 2021) Centinaia di utenti Android sono incappati nella truffa online che prometteva l’intero catalogo di film e serie tvsul proprio cellulare. Su Google Play Store è stato possibile scaricare l’app malware chiamata FlixOnline, che per ingannare le proprie “vittime” utilizzava un logo molto simile a quello di. Scoperta dalla società di cybersicurezza Check Point Research, questa app si è rivelata un. E così, se un utente finiva per scaricare l’app e concedeva le autorizzazioni richieste per ottenere, “il malware era in grado di rispondere automaticamente ai messaggidelle vittime con un payload ricevuto da un server di comando e controllo (C&C). Questo metodo unico avrebbe potuto consentire agli autori delle minacce di ...

E così, se un utente finiva per scaricare l'app e concedeva le autorizzazioni richieste per ottenere Netflix gratis, "il malware era in grado di rispondere automaticamente ai messaggi WhatsApp delle v ...
In quest'ultime ore, 500 utenti sono stati ingannati da un virus trasmesso da FlixOnline: WhatsApp è diventato il mezzo di trasmissione.