Lorenzo Musetti: "Da 1 a 10? Sono in*****o 11 per la sconfitta. Bisogna dire bravo all'avversario" (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Laslo Djere ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sardegna. L'azzurro è stato bravo a riacciuffare il serbo dopo aver perso il primo set, ma nella terza frazione ha ceduto cinque game consecutivi e ha dovuto alzare bandiera bianca contro l'esperto avversario. Il 19enne viene eliminato dalla kermesse sulla terra rossa sarda e ora si concentrerà sul Masters 1000 di Montecarlo, per cui ha ricevuto una wild card. Il toscano, molto vicino alla top-80 del ranking ATP, era visibilmente arrabbiato per la sconfitta odierna e ha palesato la sua delusione nella conferenza stampa dopo la partita: "Quanto Sono incazzato da uno a dieci per averla persa? A caldo undici, ero arrabbiato a frustrato. A freddo, credo sia una sconfitta da cui posso ricavare tante ...

