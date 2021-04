Lola Lennox pubblica una canzone prodotta da sua madre

(Di venerdì 9 aprile 2021) La figlia trentenne di Annie, hato il suo quarto singolo “Wherever You Go” accompagnato da un video musicale girato per le strade di Los Angeles. Il singolo è stato coprodotto da suauna nuova? La talentuosa figlia di Annie, hato il suo quarto singolo accompagnato da un video musicale girato di notte per le strade di Los Angeles. Il singolo si intitola “Wherever You Go” ed è stato coprodotto dalladi. La giovane cantante londinese si è trasferita a Los Angeles per intraprendere la carriera musicale. Ha scritto “Wherever You ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lola Lennox

Rockol.it

...Annieha pubblicato sulla sua pagina Instagram e diteci se non è vero che l'artista e sua figliasono davvero uguali! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annie...Annie( 1954 ), Scozia, cantante e musicista. Nata ad Aberdeen, iniziò a suonare pianoforte ... Radha Raman ('84-'85); Uri Fruchtmann ('88-'00) da cui nacquero('90) e Tali ('93); Mitch ...La figlia trentenne di Annie Lennox, Lola Lennox, ha pubblicato il suo quarto singolo “Wherever You Go” accompagnato da un video musicale.Lola Lennox si sente "davvero fortunata" ad aver lavorato con la mamma nel suo ultimo singolo "Wherever You Go". In qualche modo è stato un affare di famiglia, infatti insieme alla 66enne ex cantante ...