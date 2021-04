Advertising

Agenzia_Italia : L'Ema avvia una valutazione sul vaccino Johnson & Johnson dopo 4 casi di trombosi - HuffPostItalia : Ema avvia revisione su Janssen dopo 4 tromboembolie negli Usa - Ticinonline : «Eventi tromboembolici», l'Ema avvia una revisione del vaccino Johnson&Johnson #ema #vaccino #revisione… - Man115tn1 : RT @PalermoToday: L’Ema avvia una revisione sul vaccino Janssen dopo 4 tromboembolie registrate negli Usa - StefaniaFalone : RT @stefaniaconti: 4 casi di trombosi dopo vaccinazione con J&J - Ema avvia valutazione AZ, J&J eSp utnik usano lo stesso vettore virale >… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema avvia

L'autorità europea sta valutando inoltre un altro raro disturbo segnalato in persone vaccinate con Vaxzevria di ...Vaccino Covid:valutazione su Johnson&Johnson dopo 4 casi di trombosi - Il Prac, il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea per i medicinali (), ha avviato una revisione per valutare segnalazioni ...L'Ema sta indagando su 5 casi di un "disturbo molto raro" che sembrerebbe correlato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca ...L’agenzia europea per i medicinali (Ema), ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici. In persone che ...