Laura Boldrini ha detto di essere malata (Di venerdì 9 aprile 2021) L'ex presidente della Camera ha detto che dovrà operarsi, e che nelle prossime settimane non potrà svolgere le attività politiche e parlamentari «con la costanza di sempre» Leggi su ilpost (Di venerdì 9 aprile 2021) L'ex presidente della Camera hache dovrà operarsi, e che nelle prossime settimane non potrà svolgere le attività politiche e parlamentari «con la costanza di sempre»

Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - repubblica : Pd, Laura Boldrini annuncia sui social: 'E' arrivata la notizia che più temevo, dovrò operarmi' - mariandres2014 : RT @Marco_dreams: Laura Boldrini ci avvisa che si assenterà per un po’ perché deve essere operata e che dovrà seguire un periodo di cura.… - ilpost : Laura Boldrini ha detto di essere malata -