Il ministro della Giustizia Cartabia a Bergamo per l’intitolazione del carcere a don Resmini

(Di venerdì 9 aprile 2021) A Don Fausto, sacerdote del Patronato San Vincenzo e prete degli ultimi, stroncato dal Covid il 23 marzo 2020, sarebbe piaciuto dialogare con questa donna battagliera dei diritti. Lunedì 19 aprile è atteso ailMartaperdelbergamasco a Don Fausto. Donè stato per oltre trent’anni cappellanocasa circondariale died è ricordato come un sacerdote in prima linea su tutti i fronti di lotta alla marginalità sociale e alla tossicodipendenza. Aveva fondato la comunità per minori don Milani di Sorisole, e il suo camper Esodo era una presenza costante alla stazione ferroviaria didove ...

NicolaPorro : Ecco le clip che svelano tutti i misteri sul libro del ministro #Speranza, le bugie sul modello italiano e le frasi… - luigidimaio : Qui potete riascoltare il mio intervento a @radioanchio ?? - ItalyMFA : Il Min. @luigidimaio ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri del Mali Zeini Moulaye. A breve apertura dell’Am… - regynadeserto : RT @04Carmen20: Spiegatemi come si possa accettare in un paese civile e democratico che il MINISTRO DELLA SANITÀ #Speranzadimettiti sia osp… - cri_2020 : RT @manginobrioches: Subito la gif di #Draghi che dice 'Ho voluto io il ministro #Speranza e ne ho molta stima'. Così possiamo postarla pe… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro della

Il Fatto Quotidiano

IlGiovannini: decreto a breve di VirginiaSala Italia Solitisospetti. L'ex Sisde "Gelli poteva essere catturato Il capo dei Servizi bloccò tutto" "Era l'84, ma Parisi fece arrestare ...Ildegli EsteriTurchia Mevlüt Çavusoglu su Twitter ha bollato le parole di Mario Draghi, he aveva definito il presidente Erdogan 'un dittatore di cui si ha bisogno', come 'inaccettabile ...Abbiamo imprese campioni in questi campi della sostenibilità e della mobilità''. Lo afferma? il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione del convegno ...Aggiungendo: «poi vedremo come inserire con i ministri il parametro delle vaccinazioni delle ... Ancora una volta, poi, il presidente del Consiglio ha usato parole dure per i “furbetti” della dose, ...